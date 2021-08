Grande dolore questa mattina per le comunità di Cassino e di Mignano Montelungo. Andreana Russo, 39 anni di Mignano, brillante avvocato del Foro di Cassino non ce l'ha fatta.

Una battaglia difficile che ha combattuto col sorriso fino alla fine. Membro dell'Aiga, sempre attiva nella politica forense e in ogni iniziativa, è da tutti ricordata per quel sorriso e per quei modi gentili che la contraddistinguevano.

Con grande dolore, a nome del Foro, il presidente Giannichedda si stringe alla famiglia. Unanime sentimento anche dei penalisti sammaritani. Domani pomeriggio le esequie a Mignano.