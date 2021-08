Un inizio di agosto funestato dagli incidenti ad Amaseno. Dopo che domenica mattina un centauro aveva finito la sua corsa contro un muretto lungo la regionale Gugliette Vallefratta riportando gravi ferite che lo tengono ancora in prognosi riservata all'ospedale San Camillo di Roma, ieri si è verificato un altro gravissimo incidente, sempre sulla stessa strada, a poca distanza.

È accaduto intorno alle 10, nel tratto che collega Amaseno a Castro dei Volsci, a un paio di chilometri circa dal centro urbano, all'altezza del bivio con via Porcini. A scontrarsi frontalmente sono state due automobili, una Audi 80 e una Toyota Yaris, guidate rispettivamente da un cinquantenne e da un ventiduenne, entrambi di Amaseno.

Ad avere la peggio è stato il conducente dell'Audi, finita anche fuori strada. Per tirarlo fuori dall'auto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Frosinone, giunti sul posto insieme a un'ambulanza, un'auto medica e un elicottero dell'Ares 118. Le condizioni del cinquantenne sono apparse subito gravi, tanto che, dopo le prime cure sul posto, i sanitari hanno deciso il trasferimento in elicottero all'ospedale San Camillo di Roma. Meno gravi, invece, le ferite riportate dal ventiduenne a bordo della Yaris, sebbene abbia subito un grave colpo e un profondo taglio su una gamba.

Anche per lui è stato necessario il trasporto in ospedale, questa volta allo Spaziani di Frosinone, dove è stato ricoverato.

La strada è rimasta chiusa al traffico per circa un ora, a vigilare sulla viabilità i carabinieri intervenuti insieme alla polizia municipale.