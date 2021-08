Rischio contagi, il sindaco di Aquino lancia un appello alla comunità affinché l'attenzione sia sempre massima. E si rivolge soprattutto ai genitori, dopo che cinque ragazzi tra i 17 e i 18 anni, sono risultati positivi. E altri due sono in attesa. Tutti hanno preso parte a una partita di calcetto, un momento di distrazione e di sano divertimento. Dati che potrebbero anche non aver nulla a che fare con la partita giocata durante lo scorso weekend ma la prudenza non è mai troppa. E l'amministrazione Mazzaroppi, insieme alla Asl, monitora costantemente la situazione.

«Stiamo in guardia. Dopo diversi mesi di assoluta tranquillità il Covid ha "pizzicato" di nuovo la nostra comunità» ha scritto ieri il primo cittadino sulla sua pagina Facebook, spiegando: «Sono stati registrati dei casi - non allarmanti - rilevati soprattutto tra giovani ragazzi che non avevano effettuato il ciclo vaccinale». Per questo, come già fatto esattamente una settimana prima, ha invitato i più giovani ed esortato i loro genitori «ad adempiere a questa preziosa ed importante evenienza». «La situazione è sotto controllo ma l'attenzione non è mai troppa - ha aggiunto il sindaco Mazzaroppi - L'invito che rivolgo ai giovani è quello di vaccinarsi, ai loro genitori di non abbassare la guardia».