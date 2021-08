Anziana investita fuori da un fioraio in zona Colosseo, a Cassino. L'incidente si è verificato ieri in tarda mattinata. Una pensionata di 84 anni di Cassino è stata investita fuori da un'attività del centro cittadino da un'auto che per fortuna procedeva a velocità moderata. Un piccolo urto che però ha fatto rovinare l'anziana a terra: tanta la paura.

Immediato l'arrivo sul posto di 118 e polizia: in prima battuta si è temuto il peggio, nonostante la donna fosse cosciente.

A lanciare l'allarme alcuni presenti che si sono spaventati alla vista della pensionata a terra, che si lamentava per il dolore.

Trasferita in ospedale è stata visitata e sottoposta a tutti gli accertamenti del caso: nonostante lo choc, per fortuna, solo ferite lievi. Una settimana di prognosi per il dolore riscontrato alla spalla.

A ricostruire l'accaduto, gli agenti del commissariato di Cassino guidati dal vice questore Giovanna Salerno.