Casi in discesa, come accade spesso dopo la domenica, ma decessi in aumento e ricoveri che continuano a crescere, superando di nuovo quota 2mila. I dati della pandemia in Italia dipingono un quadro ricco di chiaroscuri, con numeri che confermano la risalita, seppur lieve, della curva. Complice appunto la domenica, giorno che registra il maggior calo di tamponi, scendono i contagi nelle ultime 24 ore con 3.190 contagi a fronte dei 5.321 di ieri: il totale da inizio pandemia sale a 4.358.533.

Tornano invece a salire i decessi Covid nel nostro Paese che vede oggi 20 vittime (+ 3 del Veneto dei giorni scorsi, ma registrati solo ieri)contro le 2 di ieri: il totale degli italiani che hanno perso la vita per il Sars-Cov2 sale a 128.088. Dimezzati i tamponi processati domenica, a quota 83.223 contro i 167.761 del giorno prima, sale anche il tasso di positività al 3,8% contro il 3,2%.