"A partire da oggi, lunedì 2 agosto, e per tutto il periodo previsto dalle norme, dovrò stare in quarantena, per un contatto stretto avuto con una persona risultata positiva al COVID-19. Ho chiaramente informato il mio medico di base e, pur avendo già completato il ciclo di vaccinazione, resterò in isolamento ed effettuerò un tampone nella data che mi sarà indicata dal servizio sanitario competente".

Così in una nota il candidato sindaco del centrosinistra al Comune di Alatri, Fabio Di Fabio.

"Sono ovviamente rammaricato - spiega - nel dover restare a casa nei giorni in cui prende il via l'estate alatrense. Saranno giorni ricchi di eventi, così come da cartellone presentato dall'amministrazione comunale, e avrei ovviamente presenziato con entusiasmo e curiosità. Il rispetto delle regole e dei protocolli, in ogni caso, è necessario al fine di contenere la pandemia e supportare chi, ogni giorno con grande dedizione, è impegnato a debellare il virus a difesa e tutela della salute di tutti".