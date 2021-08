Dovrà rispondere di minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale un 25enne denunciato dagli agenti del Reparto volanti intervenuti per sedare la lite tra lui ed una ragazza.

I fatti

Un equipaggio del Reparto Volanti, impegnato nel servizio di controllo del territorio, transitando in via Volsci, nella parte bassa del capoluogo, ha notato una coppia litigare a bordo della strada, poco distante da un'auto in sosta.

Gli agenti si sono fermati per cercare di riportare la calma, anche se la situazione non si presentava affatto semplice, in quanto i due erano in evidente stato di alterazione psicofisica.

Nonostante la presenza dei poliziotti, il ragazzo ha tentato in diverse circostanze di aggredire la donna, tanto che per fermarlo è necessario l'ausilio di un'altra pattuglia delle Forze dell'Ordine.

L'ira del 25enne non sembrava placarsi tanto che il giovane ha addirittura iniziato a prendere a calci l'auto lì parcheggiata spezzando un tergicristallo usandolo come arma per aprirsi un varco e mettere in atto i suoi propositi violenti contro la giovane.

Gli operatori sono stati costretti allora ad accompagnarlo presso gli uffici della Questura, dove ha inveito contro di loro, proferendo insulti e minacce. A quel punto è scattata la denuncia.