16 nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria nelle ultime 24h. E' l'effetto dei pochi tamponi processati nella giornata di domenica: solo 250. I negativizzati sono 10. Zero le vittime, continua il trend positivo per quel che riguarda i decessi in provincia di Frosinone.

Il confronto con ieri

Il bollettino Asl di ieri ha fatto registrare 48 contagi.

Considerando i 480 tamponi effettuati, vuol dire un tasso di positività pari al 10%. Anche il trend

della media giornaliera dei contagi nelle diverse settimane di luglio dà il senso di come è andata:

2,85, poi 2,5, in discesa. Quindi il rialzo, repentino e inesorabile: 7,28, 17,8 e 32.

Ma c'è da aggiungere che in trentuno giorni c'è stato un solo decesso per Covid. Il che vuol dire che la curva dei decessi è ulteriormente scesa.