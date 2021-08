E' morto a 29 anni mentre gli amici lo aspettavano ad una festa. Ma lì, Luca Vettoretti calciatore di Valdobbiadene, non è mai arrivato.

La tragedia lungo la strada che unisce Pederobba a Possagno, a Treviso. Secondo quanto ricostruito, Luca avrebbe perso il controllo della sua auto finendo fuori strada e urtando violentemente un muretto. Nell'impatto il giovane sarebbe stato sbalzato fuori dall'abitacolo

A lanciare l'allarme ai soccorritori del Suem un automobilista di passaggio. Ma per il 29enne non c'è stato nulla da fare. Luca era originario della frazione di San Giovanni. Ex centrocampista della Valdosport ha giocato anche con Vidor e Cisonese. Nella prossima stagione avrebbe dovuto vestire la maglia del Pederobba.