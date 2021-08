L'Amministrazione comunale ha affidato i lavori di manutenzione straordinaria delle strade per garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche.

L'intervento è stato predisposto per garantire la pulizia di tombini, caditoie e griglie che permettono il deflusso dell'acqua piovana. In questo periodo, infatti, si possono verificare precipitazioni eccezionali, e il terreno inaridito dalle alte temperature non sempre riesce ad assorbire la pioggia, il cui ristagno genera situazioni di pericolo.

Per questo motivo è necessaria una pulizia straordinaria capace di assicurare il rapido smaltimento dell'acqua, che altrimenti ristagnerebbe sull'asfalto mettendo a rischio l'incolumità degli automobilisti. Quindi, si tratta di un intervento preventivo, una manutenzione necessaria per l'efficienza del sistema idraulico al servizio della rete stradale. Lavori programmati che testimoniano l'attenzione che l'Amministrazione del sindaco Fiore riserva al paese e in particolare ai cittadini, la cui incolumità va tutelata. Tali interventi devono essere realizzati in questo periodo, scongiurando il rischio che improvvisi temporali o fenomeni meteorologici inaspettati possano causare emergenze e pericoli.