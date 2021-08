Con un punteggio pari a 9.2, la piattaforma HotelsCombined.com ha riconosciuto il Monastero di Sant'Erasmo tra i migliori hotel d'Italia. Un importante riconoscimento per un luogo che rappresenta al meglio l'ospitalità, conferito dal più utilizzato sito di confronto tra le centinaia di portali web dedicati al settore alberghiero e già riconosciuto da Frommer's come miglior sito di prenotazioni per il 2020 e 2021. HotelsCombined, sito di proprietà di KAYAK, ha conferito il riconoscimento di eccellenza 2021 all'albergo diffuso verolano sulla base dei numerosi sondaggi effettuati.

«Il Monastero di Sant'Erasmo ha costantemente prodotto un alto indice di soddisfazione tra gli ospiti e gli esperti del settore dei viaggi - hanno motivato dal sito web - ora entra a far parte di un gruppo d'elite di hotel in tutto il mondo che hanno ricevuto il riconoscimento di eccellenza Hotels Combined».

Pietro Di Alessandri, responsabile area turismo di Diaconia - Ente Gestore della Diocesi di Frosinone Veroli Ferentino - ha espresso il suo compiacimento: «Il riconoscimento di eccellenza per il Monastero di Sant'Erasmo da parte dell'importante portale australiano è una grande soddisfazione per me, per il team area turismo e per tutta la cooperativa».