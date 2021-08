Sul restyling di Piazza Caio Mario a Chiaiamari arriva l'assist di Fare Verde. L'associazione, dopo aver valutato lo stato dell'arte dei lavori muove le sue critiche all'operato del comune, sottolineando l'approssimazione dell'intervento.

«Fatto inconfutabile è che la fontanella situata all'angolo della piazza non è stata fissata al suolo e già appare impietosamente divelta dalla sua posizione che dovrebbe essere verticale. L'attenzione di Fare Verde si è concentrata sulle ringhiere che separano la strada dalla piazza ed infatti esse appaiono collocate come se fossero delle scalette per bambini. Realizzate senza buon senso e con strana interpretazione delle norme costituiscono un pericolo per i bambini che arrampicandosi potrebbero cadere in strada».

Prosegue Fare Verde «La progettazione di spazi destinati anche ai bambini dovrebbe essere oggetto di confronto pubblico soprattutto con cittadini e genitori. Per quanto riguarda le "panchine funerarie" così indicate dalla popolazione residente, in marmo e senza schienale, c'è da dire sono oramai il segno caratteristico del Comune che ciclicamente allieta le giornate della popolazione con quel "design" che suscita ilarità. La stessa logica scelta per la Marconi nel Capoluogo e ora per piazza Caio Mario a Chiaiamari».