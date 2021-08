Ore terribili, di grande preoccupazione. Poi, nel primo pomeriggio di ieri, la notizia che tutti aspettavano: è sano e salvo. La scomparsa di V. D. N. ha gettato nell'angoscia la piccola comunità di Isoletta d'Arce fino al suo ritrovamento. I familiari avevano lanciato un appello via social: "Non abbiamo più notizie di lui da venerdì pomeriggio. È stato avvistato l'ultima volta venerdì intorno alle 18.30 in via Madonna della Pace a Ceccano. Indossava una camicetta celeste, pantaloni lunghi grigi, scarpe da ginnastica blu e portava in mano un giacchetto blu".

Il lieto fine ieri, quando un post del gruppo social "Scomparsi", che si occupa proprio di questi casi, ha informato con tanto di foto: "Stamane a Napoli, zona Secondigliano, abbiamo trovato questa persona. Era in stato confusionale. Vestito bene. Ora è nelle mani dell'ospedale".