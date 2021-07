In via borgo Santa Lucia, a Fontana Liri superiore, si è verificata una frana, causata dallo smottamento del terreno che ha trascinato a valle alcuni massi, creando una lunga crepa sull'asfalto. Quanto avvenuto ha reso impercorribile, da alcuni mesi, un tratto di strada comunale servita da collegamento per diverse abitazioni.

Per ovviare all'inconveniente, soprattutto delle famiglie rimaste isolate, l'unica soluzione è percorrere un tragitto alternativo più distante e scomodo. Naturalmente perdurando la precaria situazione aumenta la protesta dei residenti e di quanti transitano lungo il tratto della frana.

Per sollecitare la messa in sicurezza della zona molte le richieste indirizzate al Comune e, quindi, al sindaco Gianpio Sarracco. Nelle vicinanze dello smottamento è presente un'attività di agriturismo denominata "Il Torrino" che lamenta, più di altri, la situazione di isolamento e anche di mancati guadagni. Per raggiungere la sede dell'agriturismo, infatti, si deve attraversare contrada Muzi con un percorso lungo, tortuoso e non certo agevole.

Adesso si spera in un pronto intervento del comune per ripristinare, al più presto, la percorribilità del traffico veicolare. Intanto un altro problema si affaccia in questi giorni e riguarda il risentimento dei cittadini che lamentano la mancanza dell'acqua in parte razionata o concessa a giorni alterni. Non si comprende poi come in via Pola una perdita di acqua che proviene dal serbatoio del "Propellenti", più volte tra l'altro segnalata, non è stata ancora riparata dal Comune cui compete la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica.