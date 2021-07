Un incendio lungo i binari ieri ha determinato la sospensione del traffico ferroviario tra Colle Mattia e Zagarolo. «Dalle ore 17.48 sulla linea Roma-Cassino, il traffico ferroviario è in graduale ripresa dopo l'intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea. Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 80 minuti per 8 regionali, 14 regionali sono stati cancellati e 13 sono stati limitati nel percorso», avevano fatto sapere ieri da Rfi.

Non pochi i disagi per i pendolari: il treno in arrivo a Frosinone alle 17.10 è arrivato alle 17.59. Il treno in partenza da Termini alle 16.42 è ripartito solo alle 18.07. Il traffico è stato sospeso dalle ore 13.54. Attivato il servizio sostitutivo con autobus fra Ciampino e Zagarolo