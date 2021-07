In provincia di Frosinone si conferma la salita della curva dei contagi. Nelle ultime 24 ore boom di nuovi positivi con 50 casi in più su 645 tamponi eseguiti.

Siamo nella quarta ondata, come certifica il rapporto del Gimbe: in Italia i nuovi casi crescono del

64,8%, i decessi del 46%. Unica nota positiva per la Ciociaria il dato sui decessi che restano fermi a quota zero, fortunatamente. I negativizzati sono invece 6.

La situazione nei comuni

Frosinone, Ceccano e Ferentino registrano 6 nuovi positivi ciascuno. Roccasecca 5, Alatri, Boville Ernica e Cassino 3. Due ad Acuto e Veroli. Un nuovo positivo ad Amaseno, Aquino, Ausonia, Cervaro, Fumone, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Paliano, Piglio, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Sgurgola e Torrice.