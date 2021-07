La scena apparsa davanti agli occhi di chi lo ha trovato è stata raccapricciante. Un cane di taglia media senza vita, chiuso in un sacco, è stato abbandonato in aperta campagna, lungo la strada che collega il centro di Esperia con la frazione di Badia.

La notizia ha suscitato grande scalpore tra la popolazione, che grida alla vergogna per il gravissimo atto di inciviltà compiuto. Ma si tratta anche di un reato punito dalla legge italiana: il maltrattamento, l'abbandono e l'uccisione di animali, infatti, in Italia sono sanzionati non solo con pesanti ammende pecuniarie, ma perfino con l'arresto.

Molti chiedono all'amministrazione comunale di intervenire, verificando quanto accaduto e denunciando alle autorità competenti (Asl e Carabinieri) la morte del cane, per risalire agli eventuali responsabili di un'azione davvero atroce messa in atto nei confronti del povero animale. Questa non è la prima volta che nel Cassinate si verificano tali episodi.