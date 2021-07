Scontro ieri pomeriggio, intorno alle 16, sulla Monti Lepini, nel territorio tra Ceccano e Frosinone.

Coinvolti un'auto e un camion. Ad avere la peggio il conducente della macchina, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, le forze dell'ordine per stabilire la dinamica dell'incidente e i vigili del Fuoco.