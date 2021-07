Come si dice? Meglio tardi che mai. Il settore sviluppo e attività produttive del Comune di Allumiere ha sospeso gli effetti della graduatoria del concorso da cui la Regione Lazio e altri enti hanno attinto per l'assunzione di personale. L'obiettivo, come si legge nella determinazione n. 113 di ieri, è «verificare la legittimità degli atti adottati dalla commissione di concorso». Proviamo a ripercorre i passi principali della vicenda. Alla fine dello scorso anno la Regione Lazio si accorge che ha bisogno di lavoratori. E, senza indire un bando, va a pescare nella graduatoria del concorso di Allumiere.

Il caso, diciamo così, vuole che i nuovi assunti siano tutti più o meno collegati alla politica, nello specifico al Partito democratico, alla Lega e ai Cinque Stelle. Tra i "fortunati" ci sono il segretario del circolo cittadino del Pd di Frosinone Andrea Palladino, l'assessore del comune di Isola del Liri Massimo D'Orazio e Riccardo Strambi, per anni impegnato nella comunicazione istituzionale del consigliere regionale Mauro Buschini.