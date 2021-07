Per i piccoli che si sono vaccinati ieri è stata una giornata speciale. Non solo per l'iniezione che hanno ricevuto nell'ambito della campagna dedicata ai giovani, ma anche per la presenza, tra coloro che dovevano vaccinarsi, dei giocatori del Frosinone calcio. «Grande successo oggi (ieri, ndr) per lo Junior Open Day, l'iniziativa straordinaria organizzata dall'Asl di Frosinone per la vaccinazione dei ragazzi dai 12 ai 20 anni spiegano dall'azienda di via Fabi Completamente esauriti i 200 slot di prenotazioni.

Insieme a loro, nella Sala teatro del presidio ospedaliero Spaziani di Frosinone, c'erano degli ospiti speciali: i calciatori del Frosinone calcio per completare il ciclo vaccinale. Dopo il vaccino, autografi e foto per tutti, con l'invito caloroso ai ragazzi che ancora non si sono vaccinati di farlo prima possibile per evitare la ripresa dei contagi».

Prosegue, così, la campagna vaccinale dell'Asl di Frosinone tra iniziative dedicate ai piccoli comuni come alle fasce più giovani della popolazione con gli open day. A ieri erano 461.028 i vaccini somministrati con un incremento giornaliero intorno ai 4.500. Ammontano a 213.432 immunizzati.