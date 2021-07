Stava attraversando l'incrocio di via Pascoli quando è stata investita. È accaduto nella prima mattinata di ieri in pieno centro a Cassino. L'automobilista non ha esitato a fermarsi immediatamente e a prestare soccorso alla donna, originaria di Roccasecca ma residente a Cassino.

Tanta paura per la ultraottantenne che ha subito ricevuto le cure degli operatori del 118 e il trasferimento immediato all'ospedale Santa Scolastica mentre i carabinieri della stazione di Cassino sono subito giunti sul posto per i rilievi. Per l'anziana escoriazioni a un braccio e alcuni punti sutura al piede.

Poco dopo, sempre a Cassino, un nuovo incidente.

A essere lievemente urtato, questa volta è stato un ciclista, poi caduto a terra. Una donna di Cassino ha tamponato la due ruote di un ultraquarantenne sempre di Cassino. In questo caso solo tanta paura e qualche escoriazione.