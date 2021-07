Due giornate da bollino rosso. Oggi e domani il sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute ha inserito Frosinone tra le città con il livello 3 di allarme. L'ondata di calore è prevista oggi con una temperatura, alle ore 8, di 24 gradi e, alle ore 14, di 37 gradi (38 percepiti), quindi per domani sono previsti 26 gradi alle 8 e 37 (39 percepiti) alle 14. Saranno 6 le città da bollino rosso: oltre a Frosinone, Campobasso, Palermo, Perugia, Pescara e Trieste. Saranno tutte al livello 3 in entrambe le giornate (Perugia, Pescara e Trieste anche ieri).

Secondo il ministero della salute che, ogni anno, monitora 27 capoluoghi di provincia, il livello 3, il massimo di una scala di quattro che parte dal livello 0, si ha con «condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi», con «allerta dei servizi sanitari e sociali». Secondo i dati dell'ufficio meteo del Comune di Frosinone, ieri, la massima nella parte alta del capoluogo è stata di 35,1, in diminuzione rispetto ai 35,9 di mercoledì.

Si tratta del quarto giorno consecutivo oltre i 35 gradi. In precedenza si sono toccati i 35,7 martedì e 35,4 lunedì. Si tratta delle temperature più alte dell'anno. Alte anche le minime, ieri a 21,1 gradi contro i 21,2 del giorno prima, i 21,4 di martedì e i 22,2 di lunedì, in questo caso il dato più alto del mese (il 26 giugno la minima, invece, aveva raggiunto i 23,9 gradi). La ventilazione continua a mantenersi da Est-Nord-Est (con una velocità media 3,7 chilometri orari e una punta di 29) da ormai quattro giorni consecutivi. A Frosinone non piove da 7 giorni di fila.