Operatori in azione anche ieri sotto un sole cocente per ripulire strade e marciapiedi. Lo sfalcio di erbacce ha riguardato dopo via Murette e via Sicilia anche l'area dell'incrocio di Bitta, via Madonna della Sanità e via dei Fiori. Le operazioni di bonifica coordinate dal settore ambiente hanno poi riguardato anche la rimozione di rifiuti abbandonati lungo varie strade cittadine.