Scuola di musica "Il Quinto Rigo" aperta da cinque anni con più di cento allievi: in arrivo un doppio appuntamento in questa estate 2021. Il tutto si concentrerà in una sola giornata. Si parte oggi alle 18 al chiostro di San Francesco, piazza Regina Margherita, con il saggio di fine anno mentre a seguire, a partire dalle 20, in piazza Santa Maria Maggiore, si svolgerà un atteso concerto.

La scuola "Il Quinto Rigo" vuole chiudere così alla grande un anno che certamente non è stato facile per via della pandemia. Ma nonostante le restrizioni l'attività, grazie a docenti molto preparati ed a allievi che non hanno mollato, è andata avanti e oggi ce ne sarà una dimostrazione pubblica.

Un doppio evento da non perdere che ha avuto il patrocinio dell'assessorato alla cultura.