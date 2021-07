L'istituzione del marchio De.Co., acronimo di Denominazione Comunale, e del relativo regolamento, approvati all'unanimità nell'ultima seduta dell'Assise civica, rappresenta senza dubbio un importantissimo traguardo per la città. Infatti, la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici agro-alimentari e artigianali locali, previsti dal De.Co., fungeranno da volano per le attività economiche e turistiche del territorio. Ne parliamo con l'artefice dell'iniziativa, il consigliere Diego Bruni, orgoglioso del risultato raggiunto.

Come è nata l'idea del marchio De.Co. per Ceccano?

«L'idea nasce con l'obiettivo di valorizzare le tipicità del nostro territorio e in sinergia con i componenti della Seconda Commissione, il presidente Marco Mizzoni e Giancarlo Santucci, oltre che con l'avallo del sindaco Roberto Caligiore e del delegato al Commercio Alessandro Savoni. Insieme abbiamo deciso di lavorare sul De.Co. Peraltro negli ultimi anni avevamo curato alcune pubblicazioni con l'assessore Stefano Gizzi, come il calendario artistico e l'Almanacco della città, che contiene le ricette della nostra tradizione gastronomica. Una ricerca a cui si è deciso di dare seguito attraverso l'istituzione di un regolamento che valorizzasse questi prodotti».



Quali benefici porterà l'importante iniziativa all'economia cittadina?

«Immagino la possibilità di commercializzare prodotti semilavorati con caratteristiche tipiche del nostro territorio, un rilancio delle nostre attività commerciali e un'ulteriore valorizzazione delle specialità ceccanesi anche al di fuori del territorio, con prodotti totalmente biologici. Circa la promozione, organizzeremo eventi specifici con degustazioni, giornate "ad hoc" e convegni sulle peculiarità dei prodotti De.Co».



L'assessore alla Pubblica Istruzione ha proposto ulteriori sviluppi del progetto, collegandolo ad attività da realizzare con l'Istituto Alberghiero e il corso di Food Design a Ceccano. Che cosa ne pensa?

«Quella dell'assessore Sodani è una proposta interessante, in linea con quanto ha fatto finora l'Amministrazione nell'ambito delle iniziative con l'Alberghiero, da riprendere dopo che il regolamento sarà in vigore. Penso anche al progetto dell'assessore Gizzi sul Food Design con i professori Massari e Vagnoni: un ottimo connubio con l'istituzione del De.Co».