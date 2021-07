È decollato con successo il progetto "Bibliocultura" con la presentazione del libro "L'Affetto instabile" di Alessia Lombardi e Irene Carlevale, giovani autrici sangiovannesi. L'evento, organizzato dai ragazzi del Servizio civile, si è svolto nella splendida cornice di viale della Rimembranza. In questo storico e suggestivo luogo, ha presenziato la manifestazioneil sindaco Paolo Fallone, inaugurandola con il suo intervento. Insieme a lui, il presidente del Consiglio comunale Gaetano Battaglini nella veste di moderatore e l'assessore allo Spettacolo Pietro Tasciotti. Attraverso letture, domande e spunti di riflessione, il pubblico è stato introdotto alla biografia delle due scrittrici e alla genesi dell'opera.

«È stato un evento davvero suggestivo - ha dichiarato il sindaco - soprattutto per la disponibilità di Alessia Lombardi e Irene Carlevale, che ci hanno permesso di riflettere sui diversi aspetti della vita attraverso le poesie contenute nel libro "L'Affetto instabile". Gli argomenti proposti hanno generato momenti di grandi emozioni coinvolgendoci tutti. La composta e attenta platea, nel rispetto delle prescrizioni anti-Covid, ha certificato questo successo, apprezzando la poetica proposta dalle nostre giovani autrici.

A loro va il nostro ringraziamento per averci regalato una grande occasione di crescita culturale per tutti, senza esclusioni. Con loro ringrazio - ha concluso Fallone - i ragazzi del Servizio civile, progetto "Bibliocultura", Francesco Bortone, Ilaria Cerroni, Valentina Ricci e Giuliano Salvati, per l'organizzazione di questo primo evento, coordinato dal presidente del Consiglio comunale Gaetano Battaglini che, in veste di moderatore, ha saputo condurre magistralmente l'evento.

Lo ha fatto mettendo in evidenza i vari temi e concetti che scaturiscono dalla poetica delle due scrittrici sangiovannesi. Con lui, ringrazio l'assessore Pietro Tasciotti per il sostegno e la disponibilità, il parroco don Jorge Vargas per il suo intervento, gli assessori Caterina Piccione e Isabella Corsetti per la loro presenza».