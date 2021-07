36 nuovi casi in Ciociaria su 762 tamponi eseguiti. Tre i negativizzati e nessuna vittima. Questi i dati diffusi nel quotidiano bollettino della Asl di Frosinone che lancia anche un appello: "La positività si riscontra all'interno di festicciole, eventi privati e luoghi di ritrovo.

Evitiamo gli assembramenti!"

De 36 nuovi casi, 9 si registrano a Ceccano, 6 a Ferentino, 3 a Frosinone, 2 ad Alatri, Anagni, Cervaro e Colle San Magno. Un nuovo positivo in ognuno dei seguenti comuni: Broccostella, Cassino, Ceprano, Piedimonte San Germano, Pofi, Pontecorvo, San Donato Val di Comino, Sgurgola, Sora e Trivigliano.

Il confronto con ieri

Per la prima volta dal 23 giugno ieri si è registrato un decesso legato al Covid in provincia di Frosinone.

Erano, infatti, quattro settimane che non si avevano decessi per un totale di 34 giorni. Si tratta di un'anziana di Alatri morta con il Covid essendo risultata positiva ovvero per delle complicanze non legate al virus.

I nuovi casi registrati ieri erano 35, buona parte dei quali concentrati tra Frosinone e Ceccano con, rispettivamente, 7 e 6 contagiati. A seguire Pignataro Interamna e San Donato Val di Comino 3, Cassino, Ferentino, Fiuggi, Pontecorvo, Roccasecca e Sora 2, Alatri, Amaseno, Atina e Boville Ernica 1.

In ulteriore rialzo gli indici della pandemia in provincia di Frosinone. Il tasso di positività in 24 ore dal 2,87% al 4,40%. È la seconda volta oltre il 4% in quattro

giorni. Prima era successo solo il 30 maggio con il 4,51%, mentre oltre il 5 non si va dal 10 maggio.

L'incidenza prosegue la sua risalita ormai ininterrottamente da 15 giorni.