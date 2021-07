Riparato il guasto improvviso che si è verificato all'adduttrice Aurunci, Sorgente Madonna di Canneto, nel territorio di Aquino. Le attività dei tecnici di Acea-At 5, sono andate avanti per tutta la notte tra martedì e mercoledì, e sono terminate alle 4 di ieri mattina, con diverse le squadre che, alternandosi secondo la turnazione prevista, hanno lavorato ininterrottamente per 21 ore. Il guasto è stato chiuso in mattinata.

I vertici di Acea Ato5 hanno, pertanto, voluto ringraziare i tecnici e gli operai che hanno lavorato, come sempre, con professionalità e tempestività nell'interesse della collettività e dei singoli utenti e nel rispetto delle procedure di sicurezza.

Le difficoltà principali nell'intervento di riparazione sono state legate al tipo di lavorazione, all'entità dello sbancamento e alla durata delle operazioni che si sono protratte sino ad orario notturno in zona montuosa ed hanno previsto la sostituzione di un intero tratto di condotta con conseguente realizzazione di tagli in opera e posa nuova condotta.

Nel tratto interessato al guasto, che ha causato l'interruzione idrica nei comuni di Ausonia, Campodimele, Castro dei Volsci, Esperia, Falvaterra, Pastena, Falvaterra, Pico e Pontecorvo, è presente una condotta in acciaio posata ad una profondità media di circa 5 metri e che lavora a circa 50 Bar di pressione.

Il lavoro, reso particolarmente complesso dalle caratteristiche relative al posizionamento dell'impianto, è consistito nello scavo, nel taglio di parte della tubazione esistente e nella posa in opera e saldatura sul posto della nuova tubazione.