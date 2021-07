Nel pomeriggio di ieri a Ferentino, i Carabinieri della locale Stazione, in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Frosinone hanno arrestato un 28enne del luogo, già censito per furto e ricettazione.

Nello specifico, la misura della custodia cautelare in carcere è stata emessa in sostituzione di quella cautelare dell'obbligo di dimora con la permanenza domiciliare (applicata in relazione ai furti perpetrati dallo stesso a discapito dei panifici del luogo), a seguito delle ripetute violazioni delle prescrizioni imposte.

L'uomo, al termine delle formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Frosinone.