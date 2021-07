Ripresi dalle telecamere esterne a un abitazione nel tentativo di entrare e messi in fuga dal proprietario a Cervaro. C'è di tutto in questa estate 2021 dove le zone bianche sono diventate zone franche per i ladri. Che ne approfittano lasciando nella disperazione i residenti per la "violazione" della propria abitazione e per la perdita di oggetti, spesso dal valore affettivo, e di soldi. Nella notte di martedì a essere colpita è stata un'altra abitazione sempre di Cervaro. I proprietari in giardino e i ladri si sono avventurati nella parte retrostante e sono saliti al secondo piano della casa. Amarissima la sorpresa di dover constatare il furto e di vedere che all'appello mancavano monili, preziosi e soldi. Nella notte scorsa altro colpo, in via Belvedere/via Colletornese, la signora era ancora impegnata in lavori dietro casa quando sono entrati e le hanno trafugato la borsa.

Sul posto, come nel primo caso, immediato l'arrivo dei carabinieri. Come pure il pattugliamento delle zone per tutta la notte. Nuovo allarme e nuovo tam tam con segnalazioni di tentati colpi in tutta la zona di Cervaro e in quella ai confini con San Vittore. Gli abitanti delle due zone non hanno mai smesso di mandare segnalazioni sui gruppi whatsapp, avvistamenti, auto sospette. Per cercare di stare all'erta e per difendere le loro proprietà in un momento, ancora di pandemia, segnato da lunghi lockdown e da un tessuto economica che si va indebolendo sempre di più. L'altra notte, ricordiamo, i due colpi a Caira. In un caso la famiglia era riunita in salone e i ladri si sono arrampicati da un discendente per salire al primo piano e trafugare oggetti di valore dalla camera da letto.

La collaborazione

Fondamentale, oggi più che mai, la collaborazione di tutti gli attori della società. Cittadini e forze dell'ordine in un binomio strettissimo. Solo così, con segnalazioni celeri e collaborazione massima, si può combattere un fenomeno che sta mostrando la sua recrudescenza.

Specie in zone di confine oppure in aree dove le vie di fuga possono essere innumerevoli.