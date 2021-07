Tamponi gratis durante la movida per la caccia al Covid. L'iniziativa della Asl di Frosinone sbarca anche a Cassino. A comunicarlo è stato il sindaco, Enzo Salera.

«Sabato prossimo, in piazza Labriola, dalle ore 20.30 alle ore 23.30 - ha evidenziato il primo cittadino - per i giovani dai 16 ai 26 anni verranno effettuati tamponi gratuiti. I minorenni dovranno, però, farsi accompagnare da un genitore o presentare il consenso sottoscritto da un genitore o da un eventuale tutore.

Per sottoporsi al test ha proseguito occorre presentarsi muniti di tessera sanitaria. A tal fine verrà allestita una tenda ad hoc. L'iniziativa della Asl di Frosinone, denominata "Tamponi di sera" sta così continuando la sua corsa su doppio binario: tamponi e vaccini.

Il sindaco di Cassino aggiunge il suo plauso a quello della dirigenza della Asl nei confronti della referente dei Drive aziendali, Simona Di Chiara, la quale, insieme agli infermieri di sanità pubblica, sta svolgendo da mesi un lavoro continuo, professionale, di controllo della positività per contenere il contagio.