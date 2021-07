Nell'ottica della digitalizzazione dei servizi, Acea Ato 5, in linea con gli obiettivi del Gruppo Acea, ricorda che è possibile attivare "Bolletta Web", un modello di comunicazione della fattura completamente digitale che permette di avere sempre a portata di mano i consumi, le letture del contatore, le autoletture, lo stato dei pagamenti e il contatto diretto nella gestione contrattuale.

Nella nuova veste grafica, completamente rinnovata, in un'unica schermata si visualizza il consumo reale, il periodo di fatturazione, l'importo da pagare e lo stato dei pagamenti. Tra i tanti vantaggi della Bolletta Web c'è la possibilità di scegliere il metodo di pagamento che può essere quello tradizionale, attraverso la stampa del bollettino da pagare all'ufficio postale o in qualsiasi altro sportello abilitato, oppure in maniera digitale attraverso il conto online, ma attivando Bolletta Web di Acea non è automatica la domiciliazione postale o bancaria del pagamento che rimane una scelta autonoma e finale dell'utente.

La Bolletta Web è ecologica, gratuita, veloce e pratica.

È ecologica perché contribuisce alla tutela dell'ambiente con zero produzione di carta e zero emissioni C02. È gratuita perché non ha costi, solo vantaggi. È veloce e puntuale perché, appena emessa, arriva direttamente via e-mail ed è pratica perché non occupa spazio e si può visualizzare o scaricare con pc, tablet o smartphone.

Sempre con l'obiettivo di sensibilizzare i clienti sul tema della sostenibilità ambientale, inoltre, Acea Ato 5 ha inserito in bolletta consigli utili per non sprecare l'acqua ma anche le informazioni sulla qualità dell'acqua e il bonus idrico per le famiglie, attivo dal primo gennaio 2021.

Attivare la Bolletta Web è semplicissimo: basta scaricare l'app MyAcea (disponibile su Apple e Android), procedere su fatture e pagamenti, successivamente inserire la propria mail e attivare il servizio. Entro quarantotto ore verrà inviato un link per completare la richiesta. Acea Ato5 ha messo a disposizione degli utenti anche il servizio di assistenza per l'attivazione: si può chiamare il numero verde 800.639251 dal quale si può prenotare anche una videochiamata con gli operatori.