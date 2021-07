Dopo oltre un mese senza vittime in provincia di Frosinone, il Covid-19 torna ad uccidere. Il bollettino della Asl registra un decesso in Ciociaria. Negativo anche il dato sui contagi che continuano a salire. Sono 35 i nuovi positivi su 795 tamponi eseguiti. 5 i negativizzati.

Dei nuovi positivi 7 si registrano a Frosinone e 6 a Ceccano. 3 a Pignataro Interamna e San Donato Val di Comino. Due positivi in più a Cassino, Ferentino, Fiuggi, Pontecorvo, Roccasecca e Sora. Un caso ad Alatri, Amaseno, Atina e Boville Ernica.

Il confronto con ieri

Nel bollettino Asl di ieri erano stati registrati 21 nuovi positivi al Covid in provincia di Frosinone. Cresce ancora l'incidenza per 100.000 abitanti su sette giorni,

ieri piombata sulla soglia dei 30. Si segnalano altri 9 guariti e per il trentaquattresimo giorno consecutivo nessun decesso. Unico trend positivo interrotto invece dal decesso di oggi.