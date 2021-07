Ultimi due giorni di lavoro, oggi e domani, per lo stabilimento Fca Cassino Plant. Venerdì, così come già comunicato nei giorni scorsi dal gruppo Stellantis, gli operai resteranno a casa in regime di "solidarietà".

Torneranno in fabbrica solo il prossimo 23 agosto.

Nella giornata di ieri l'azienda ha infatti annunciato un'intera settimana di stop, dal 2 al 6 agosto, sempre facendo ricorso alla "solidarietà". Poi, dal 9 al 22, la fermata collettiva per le ferie estive. Le tute rosse torneranno a varcare i cancelli solo il 23 agosto.

A settembre, con lo start graduale alla produzione in serie del Suv Grecale della Maserati, che dovrebbe debuttare sul mercato tra la fine del 2021 e gli inizi del 2022, si attende una salita produttiva e, quindi, un minor ricorso agli ammortizzatori sociali.

Le sigle sindacali

I sindacati restano però scettici: Giulia è infatti sulle linee da ormai sei anni e anche Stelvio si avvia al quarto anno. Si tratta di modelli "premium" ed è difficile riuscire, con i volumi prodotti, arrivare a una saturazione dello stabilimento. A preoccupare i sindacati è l'indotto di Stellantis più che lo stabilimento Fca: questo perchè a Cassino Plant sono ancora molti gli ammortizzatori sociali ai quali poter far ricorso.

Nelle piccole e medie aziende le ore di cassa integrazione sono invece in gran parte esaurite ed ora che il Governo ha decretato lo sblocco dei licenziamenti si teme anche per la perdita dei posti di lavoro. A soffrire è l'intero comparto dell'automotive, per questo Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm hanno proclamato lo sciopero unitario.

In Provincia di Frosinone si terrà oggi, nelle ultime due ore di turno.

Sarà interessante vedere l'adesione nelle aziende dell'indotto e nel comparto Stellantis. La segretaria generale della Fiom-Cgil Francesca Re David in una nota diramata ieri alle agenzie di stampa ha fatto sapere che «finora altissima è l'adesione delle metalmeccaniche e dei metalmeccanici del settore automotive agli scioperi e alle mobilitazioni in difesa del lavoro. Il settore dell'indotto automotive è stato il più colpito dallo sblocco dei licenziamenti. I licenziamenti alla Gianetti Ruote, alla Gkn e alla Timken rappresentano un segnale allarmante per l'intero settore automotive, in una fase di profonda trasformazione verso produzioni elettriche ed ibride.

Dalla Bosch alla Getrag di Bari dove l'85 per cento delle lavoratrici e dei lavoratori hanno scioperato lo scorso 23 luglio, allo stabilimento Stellantis della Vm di Cento e della Maserati di Modena che ha visto partecipare allo sciopero, indetto a livello regionale il 22 luglio scorso, rispettivamente il 90 e il 70 per cento delle metalmeccaniche e dei metalmeccanici della produzione».



Mobilitazione a oltranza

La mobilitazione, infatti, continuerà nei prossimi giorni e fino a quando non ci saranno risposte «alle richieste delle metalmeccaniche e dei metalmeccanici perché il lavoro non si tocca». Un vero e proprio imperativo.

E non solo. «Lo sblocco dei licenziamenti - conclude Re David - senza una riforma universale degli ammortizzatori sociali, senza una politica industriale rischia di colpire il lavoro, le lavoratrici e i lavoratori del settore e che la transizione sia gestita dai fondi di investimento e dalle multinazionali».