È morto stamattina mentre prestava soccorso a un automobilista in panne. La vittima è Marino Terrezza, 37 anni, in forze alla Polstrada di Siniscola in provincia di Nuoro.

Per il ragazzo è stato inutile ogni soccorso del 118, troppo gravi le ferite riportate dal furgone che lo ha investito lungo la superstrada 131 in territorio di Posada.

Dolore immenso nella comunità di San Giorgio dove vive la famiglia di origine. Un paese devastato per la morte di questo giovane che da una decina di anni lavorava in Sardegna.