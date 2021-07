Stava aiutando un automobilista a cambiare una ruota quando è stato investito. Inutile ogni soccorso degli operatori del 118 per strappare alla morte un agente della Polstrada di Nuoro, 37 anni, originario di Cassino. Una tragedia avvenuta di buon mattino in Sardegna e rimbalzata subito nella città martire. A travolgere il giovane un furgone lungo la superstrada 131 in territorio di Posada.