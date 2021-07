«Spero di essere smentito, ma tutti gli indicatori ce lo dicono: l'autunno sarà la pandemia dei non vaccinati». Non usa giri di parole l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. All'auditorium San Paolo di Frosinone, in occasione della consegna degli attestati di benemerenza agli operatori sanitari impegnati nella campagna vaccinale anti-Covid fa il punto della situazione, attuale e futura.

«I nuovi positivi? Per il 90% giovani. Adesso l'età media di ospedalizzazione è 43 anni e l'età media del contagio 23. Il fattore di rischio è 15 volte più alto tra i non vaccinati», traccia un resoconto D'Amato che spinge per la vaccinazione deigiovani edi quanti,tra gli over 50, finora,non l'hanno ancora fatto. «Il ruolo dei medici di famiglia è importante. Ora stanno cercando di convincere gli over 60 non vaccinati. Più fieno in cascina mettiamo adesso e meglio staremo in autunno.

A ottobre sarà la pandemia degli over 50 non vaccinati, saranno loro che troveremo in ospedale. Adesso nel Lazio ne abbiamo circa 80.000, se solo uno su dieci andrà in sofferenza, parliamo di 8.000 situazioni di rischio».