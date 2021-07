Sono 21 i nuovi positivi al Covid in provincia di Frosinone. È il quarto degli ultimi cinque giorni con almeno venti o più casi. Cresce ancora l'incidenza per 100.000 abitanti su sette giorni, ieri piombata sulla soglia dei 30. Si segnalano altri 9 guariti e per il trentaquattresimo giorno consecutivo nessun decesso.

La giornata

Questa la distribuzione dei nuovi positivi ciociari. A Ceccano sono 3, quindi a Isola del Liri e Piedimonte San Germano 2, ad Acuto, Alatri, Anagni, Casalattico, Cassino, Ceprano, Cervaro, Colle San Magno, Frosinone, Paliano, San Donato Val di Comino, Serrone, Vallecorsa e Vico nel Lazio 1. Da inizio mese se ne contano 34 a Frosinone, 20 a Ferentino, 14 a Ceccano, 11 a Sora, 9 ad Alatri, Cassino e Veroli,7 a Casalattico e San Donato Val di Comino, 6 ad Anagni, Atina, Boville Ernica, Cervaro e Monte San Giovanni Campano.

Gli indicatori

Il tasso di positività risale dal 2,44% di lunedì, ma con appena 327 tamponi, al 2,87% su 730 tamponi (secondo giorno oltre i 700 dal 17 luglio). Continua la risalita senza interruzioni l'incidenza settimanale ogni 100.000 abitanti, che raggiunge i 29,56. Era dal 26 maggio con 31,87 che non si centrava un livello simile.

La campagna vaccinale

La somministrazione dei vaccini prosegue spedita. Una campagna a tutto tondo, nei grandi hub come pure nei piccoli comuni serviti dal camper di "vaccini in tour". Ieri l'Asl di Frosinone con l'equipe del dottor Enrico Straccamore è stata al centro migranti di Fiuggi. Grazie alla collaborazione con i mediatori culturali, la squadra inviata sul posto dal dipartimento di prevenzione della Asl ha somministrato 35 vaccini del monodose Janssen agli ospiti della struttura più ad altri 4 venuti dall'altro centro di Guarcino, quello da cui, la scorsa settimana, tre ospiti avevano fatto dieci chilometri a piedi per farsi vaccinare a Trevi nel Lazio. Con vaccini in tour e l'equipe di Cassino, ieri, è stata la volta di Acquafondata, Viticuso e Vallerotonda con 35 vaccinazioni. Il giorno prima tra Belmonte Castello (14), Terelle (9) e Villa Latina (24) erano stati somministrati 47 vaccini. L'obiettivo della Asl è raggiungere quante più persone possibile, soprattutto tra quanti hanno difficoltà a vaccinarsi, per difficoltà di salute, di movimento, di lavoro e tra gli ospiti delle strutture di accoglienza per richiedenti asilo. Nel corso della campagna in molti chiedono quando avranno il green pass, motivo per cui la campagna vaccinale in questi ultimi giorni ha subito un'accelerazione. Dall'altra parte medici e infermieri ribadiscono a tutti l'importanza del vaccino come prevenzione contro il Covid.