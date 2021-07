"Oggi con i poteri conferitemi dal Consiglio Comunale di Fiuggi, nella qualità di azionista unico, ho nominato, in sede di assemblea degli azionisti, Il Prof. Gaetano Caputi nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione della nostra Acqua e Terme Fiuggi S.p.A. Al Prof. Gaetano Caputi, attuale Capo di Gabinetto del Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, i più sentiti ringraziamenti dell'amministrazione comunale e della intera comunità fiuggina per aver accettato l'incarico ed essersi unito a noi nel disegnare un nuovo futuro economico – turistico per la nostra città, con ricadute certamente positive per l'intera Ciociaria". Così in una nota ufficiale il sindaco Baccarini annuncia l'importante novità.

"Per Fiuggi comincia oggi una nuova era -prosegue Baccarini- verso la quale come mai guardiamo con rinnovato ottimismo e la certezza di aver al nostro fianco, nell,'affrontare le difficili sfide che ci attendono, una autorità assoluta nel settore turismo ed negli altri profili professionali nei quali il Prof. Gaetano Caputi si è distinto. Sono stato nominati consiglieri di amministrazione i commercialisti, Dott. Luca Buerti e la Dottoressa Serena Viselli.

Agli uscenti i più sentiti ringraziamenti per l'eccellente lavoro svolto in questi tre anni e per aver traghettato con perizia e competenza la nostra ATF, fuori " dalla palude" nella quale l'avevamo ereditata.

Con gli stessi proseguiranno i rapporti consolidati con nuove e più proficue forme di collaborazione. Con Guido D'Amico anche nell' ottica di un rapporto fiduciario e diretto con il Sindaco di Fiuggi.

Si apre oggi ufficialmente per la nostra Fiuggi la Fase 2, quella del rilancio. Come promesso".