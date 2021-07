Ampliamento della biblioteca pubblica tramite la ristrutturazione dell'ala al primo piano del Palazzo municipale per la nascita di sale multimediali al passo con la nuova tecnologia. La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo. Previsto un intervento di oltre 77.000 euro. Il sindaco Enzo Perciballi e l'assessore alla Cultura Anna Maria Fratarcangeli illustrano nel dettaglio gli interventi.

«Gli interventi previsti – spiegano gli amministratori – riguardano il miglioramento dell'accessibilità e fruibilità, in particolare nei confronti di persone con disabilità fisica, sensoriale o cognitiva con l'abbattimento delle barriere architettoniche; allestimento di spazi espositivi e laboratori specializzati come i servizi di accoglienza e informazione, messa in sicurezza, collegamento Wi-Fi, spazi per attività educative e iniziative di interesse della comunità, incluso il miglioramento delle attrezzature e l'implementazione dei servizi informatici; nuovi tavoli e sedie per bambini, scrivanie, scaffali in legno.

Potenziamento della rete Wi-Fi, e nuovi computer, pannelli led digitali, videoproiettore con schermo, sistema audio e microfoni, mixer audio, attrezzature e strumenti per attività didattiche dei laboratori».