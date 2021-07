Tragedia in Cina, ma dalla risuona globale: è morta a 23 anni la star di Tik Tok Xiao Qiumei. La ragazza è caduta da una gru facendo un volo di 43 metri dopo aver tentato di registrare un video. La giovane pubblicava tantissimi filmati sulla piattaforma social ogni giorno per i suoi oltre 100mila follower in cima alle gru dove lavorava. La ragazza ha perso la vita precipitando proprio da una gru dove era solita svolgere il suo lavoro ogni giorno. Xiao stava registrando in diretta: nell'ultimo filmato, quello che segna la sua scomparsa, si vede la Quimei mentre esegue alcuni passi di danza. Improvvisamente, la telecamera ruota, si sentono urla e il suo cellulare filma la caduta mentre precipita anche lei nel vuoto. I testimoni hanno confermato che Xiao Qiumei teneva in mano il suo smartphone al momento dell'incidente.