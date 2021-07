21 nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria nelle ultime 24 ore su un totale di 730 tamponi. I negativizzati sono 9. i decessi restano fermi a quota zero come ormai da un oltre un mese.

Dei nuovi positivi, 3 sono a Ceccano, 2 ad Isola del Liri e Piedimonte San Germano. Un nuovo caso in ognuno dei seguenti comuni: Acuto, Alatri, Anagni, Casalattico, Cassino, Ceprano, Cervaro, Colle San Magno, Frosinone, Paliano, San Donato Val di Comino, Serrone, Vallecorsa, Vico nel Lazio.

Il confronto con ieri

Il bollettino di ieri ha registrato 8 nuovi positivi. Lunedì scorso erano stati 5, il 12 luglio 2. Nessun comune ha più di un caso. I nuovi positivi risultano residenti a Alatri, Anagni, Ceccano, Ferentino, Fumone, Patrica, Pontecorvo e Veroli. Ci sono poi 5 guariti e nessun morto.