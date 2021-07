Un appello a vaccinarsi come unico metodo per uscire dall'emergenza Covid. Il sindaco di Pontecorvo Anselmo Rotondo ha deciso di rivolgersi, ancora una volta, alla cittadinanza. Lo ha fatto dopo gli ultimi dati che evidenziano un incremento nella curva dei contagi.

Una situazione difficile che fa temere per l'intera collettività.

Ora, però, dopo un periodo di tregua questi nuovi aumenti e la variante Delta che continua a contagiare senza sosta porta forti preoccupazioni. I danni che il Covid ha provocato, e sta provocando, sono sotto gli occhi di tutti. Ed è per questo che il primo cittadino ha deciso ancora una volta di invitare tutti a compiere quello che lui stesso definisce un gesto d'amore verso se stessi e verso gli altri.

Una tutela per noi e per chi ci è vicino affinché, quanto prima, si riesca ad uscire definitivamente da questa pandemia. «Il Covid ha ripreso a camminare, a contagiare a limitare la nostra vita – ha affermato il sindaco - L'unica via d'uscita rimane il vaccino, l'unica arma efficace. Invito chi ancora non lo ha fatto, a sottoporsi a vaccinazione. È un gesto d'amore per se stessi e per gli altri».