Un incendio di vaste proporzioni ha interessato ieri un'area adibita a deposito agricolo, ubicata in via Ponte Garigliano a Minturno. Le fiamme hanno interessato una zona che si trova proprio sotto la variante Appia Formia Garigliano, che, a tratti, è stata interessata dalle colonne di fumo che provenivano dalle arcate sottostanti.

Diversi automobilisti di passaggio sulla trafficatissima arteria hanno dovuto rallentare la velocità perché il denso fumo nero impediva la visibilità. Gli abitanti della zona, preoccupati per il fuoco che avanzava, hanno subito chiamato i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile di Minturno.

Era circa mezzogiorno e mezzo quando il fuoco ha avvolto la vegetazione e subito dopo delle cassette ed altro materiale che erano ammucchiate sotto la Variante. In poco tempo il fuoco si è ampliato, tanto da andare ad interessare altro materiale che era stato posizionato nell'area, tra cui anche un attrezzo agricolo.

Materiale che era stato sistemato lì dal titolare del terreno sul quale appunto passa la Variante Appia.

Il fumo nero e denso si notava da lontano e gli abitanti della zona si sono preoccupati per l'avanzata del fronte del fuoco.

Due macchine della Protezione Civile e due dei Vigili del Fuoco, giunti dal distaccamento di Castelforte, sono entrate in azione ed hanno avuto ragione del rogo, non senza difficoltà. Insidiata anche una cabina dell'energia elettrica, alla quale il fuoco si era avvicinato pericolosamente. Minuti di preoccupazione per la presenza di due cani, che comunque erano all'interno di un recinto che fortunatamente non è stato interessato dalle fiamme.

Al termine delle operazioni di spegnimento nella zona rimaneva l'odore acre del fumo. Da verificare le cause dell'incendio, che potrebbe essere stato provocato da un'azione dolosa, ma sull'episodio stanno svolgendo gli accertamenti dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale.