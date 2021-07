Mancanza di acqua domani nella popolosa località di Tordoni a Pontecorvo. A comunicare il disservizio è la società gestore in provincia di Frosinone. Il motivo di questa sospensione è dovuta a cause esterne. Infatti la società gestore del servizio, Acea Ato 5 Spa, ha informato che a causa di mancata tensione in arrivo da parte di e-distribuzione presso l'impianto di sollevamento Farnete ci sarà la sospensione del flusso idrico.

Nello specifico l'interruzione avverrà domani a partire dalle nove e fino alle diciassette. Ad essere interessata da questa mancanza di acqua sarà solo località Tordoni collegata proprio all'impianto di sollevamento dove ci sarà la carenza di energia.Il regolare ripristino del servizio – spiegano dalla società idrica è previsto nella stessa giornata. Acea si scusa per i disagi».