Il primo ricovero di casi Covid in Europa è avvenuto a Roma: due turisti cinesi il 28 gennaio 2020.

A effettuarlo in biocontenimento 2 operatori del 118.

Ieri il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato hanno consegnato un attestato di riconoscenza per il loro lavoro, la loro passione e la loro grande professionalità.