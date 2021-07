«I dati di fine luglio della regione Lazio indicano che l'Asl di Frosinone si attesta come prima per numero di vaccinazioni somministrate, sia prima dose che ciclo completo». Lo rende noto l'azienda sanitaria. «Un bel risultato grazie ai tanti operatori, impegnati al servizio dei cittadini della nostra provincia e una bella testimonianza della nostra comunità che ha risposto con responsabilità e senso civico all'appello».

Continua la corsa a vaccinarsi.

Ieri gli immunizzati erano 202.362 su un totale di 448.457 somministrazioni. Il Lazio è a 6,6 milioni con 3 milioni di immunizzati. In Ciociaria negli ultimi due giorni le fasce d'età che hanno ricevuto più somministrazioni sono i quarantenni (1.863 per un totale di 65.925), i cinquantenni (855 e 79.287) e i trentenni (821 e 35.130). Da sabato a ieri pomeriggio hanno effettuato 760 vaccinazioni i ventenni (25.519 il totale), quindi altri 140 sono i giovani tra i 16 e i 19 anni (11.987). Sono 536 le somministrazioni nella fascia 60-69 anni (ora 83.041) e 182 tra i settantenni (80.169). Nel computo 32 vaccini agli ottantenni (50.199), 7 tra gli under 16 (4.818) e 6 tra gli ultranovantenni (11.874).

La Asl rende noto che il 29 luglio i calciatori del Frosinone calcio completeranno il ciclo vaccinale allo Spaziani. Lo stesso giorno, la Asl ha aperto una sessione straordinaria per la vaccinazione dei giovani dai 12 ai 20 anni. L'Open Day Junior si terrà dalle 16 alle 20. Prenotazioni sul sito https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home

«Se i vaccini sono stati la vera svolta nella lotta contro il Covid, la somministrazione ai giovani è il rush finale nella corsa collettiva contro il virus. Immunizzare le ragazze e i ragazzi permetterà un ritorno a scuola in presenza, con gli indubbi benefici. Per riprendere tutti insieme a vivere lo sport, la scuola, la vita, e far girare l'economia e vivere più sereni e in salute», conclude la Asl.

Oggi dalle 16.30 all'auditorium San Paolo di Frosinone l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato consegnerà un attestato di benemerenza a una delegazione di 50 operatori in rappresentanza degli oltre 4 mila dipendenti e volontari della Asl di Frosinone, impegnati nella campagna vaccinale. Presente il direttore generale dell'Asl, Pierpaola D'Alessandro.