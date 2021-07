Coronavirus Lazio, D'Amato: "Oggi su quasi 8mila tamponi nel Lazio (-712) e oltre 5mila antigenici per un totale di quasi 13mila test, si registrano 550 nuovi casi positivi (-110), 2 decessi (riferiti a recuperi di notifiche), i ricoverati sono 240 (+29), le terapie intensive sono 34 (+2), i guariti sono 128. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,2% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4,2%. I casi a Roma città sono a quota 392.

Vaccini: 150mila prenotati negli ultimi 5 giorni su portale salutelazio.it Entro prima settimana di agosto 70% della popolazione adulta avrà completato il ciclo vaccinale. Vax & Go: domani presentazione del nuovo sistema di vaccinazione last minute all'Aeroporto di Fiumicino, in collaborazione con ADR, Asl Roma 3 e INMI Lazzaro Spallanzani

Benemerenze a personale impegnato nel contrasto al Covid: oggi consegnati attestati ad Asl Roma 6, Ares 118 e Gemelli. Nei prossimi giorni verranno dati anche ai Medici di Medicina Generale, ai Pediatri di libera scelta e ai farmacisti che si sono distinti nella pandemia. Consegne già effettuate a Rieti, Viterbo, Latina, e ai dipendenti di LazioCrea. Riguarderà tutte le Asl, le Aziende Ospedaliere, gli IRCSS, i Policlinici universitari pubblici e privati.

Operazione Delta, vaccino itinerante, Programma in corso di aggiornamento: Asl Rieti vaccinazione dalle ore 17.00 alle ore 22.00 nei giorni: 27 e 28 agosto, Rieti. Asl Frosinone: 27 luglio, Vallerotonda, Acquafondata e Viticuso – 28 luglio, Coreno Ausonio e S. Ambrogio Garigliano – 29 luglio Colle San Magno.

Asl Roma 5: 27 luglio, Cineto Romano, Saracinesco, Zagarolo, San Cesareo – 28 luglio, Montelibretti, Moricone, Labico, Artena - 29 luglio, Rocca di Cave, Castel S. Pietro, Capranica, Vivaro Romano, Vallinfreda – 30 luglio, Pisoniano, San Vito Romano, Rocca Canterano – 31 luglio, Rocca S. Stefano, Vicovaro, Roiate, Bellegra – 2 agosto, S. Gregorio, Casape, Poli, Marano Equo, Agosta – 3 agosto, Castel Madama, Fonte Nuova – 4 agosto, Sambuci, Ciciliano, Montecelio, Sant'Angelo Romano – 5 agosto, Mandela, Rocca Giovine, Camerata Nuova, Riofreddo – 6 agosto, Gallicano, Cervara di Roma, Arsoli.

Asl Roma 6: 27 luglio, Colonna – 28 luglio, Frascati – 29 luglio, Ardea - Nuova Florida – 30 luglio, Castel Gandolfo – 31 luglio, Anzio, Marino – 1 agosto, Tor San Lorenzo – 2 agosto, Ariccia – 3 agosto, Monte Porzio Catone – 4 agosto, Ciampino – 7 agosto, Marino, Castel Gandolfo – 8 agosto, Torvajanica – 10 agosto, Lido dei Pini – 11 agosto, Marino – 12 agosto, Castel Gandolfo - 13 agosto, Frascati – 14 agosto Rocca di Papa – 15 agosto, Anzio – 17 agosto, Anzio – 19 agosto, Ardea Montagnano - 20 agosto, Castelgandolfo – 21 agosto, Frascati – 24 agosto, Castelgandolfo – 25 agosto, Ciampino – 26 agosto, Monte Porzio Catone – 27 agosto, Ardea – 28 agosto, Pomezia.

Asl Roma 1: 114 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; Asl Roma 2: 184 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi; Asl Roma 3: 94 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 4: 17 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; Asl Roma 5: 42 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; Asl Roma 6: 75 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 24 nuovi casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h: nella Asl di Frosinone si registrano 8 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Nella Asl di Latina si registrano 11 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; Nella Asl di Rieti si registrano 2 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 0 decesso. Nella Asl di Viterbo si registrano 3 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi."