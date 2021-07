Ultim'ora Incidente sulla Morolense, moto contro autotreno: motocilista in ospedale Un grosso automezzo, nell’effettuare manovra per entrare nel piazzale di un opificio, ha invaso con la parte posteriore la sede stradale. Il motocilista non è riuscito ad evitarlo

E.C. 26/07/2021 16:29 letto 3 volte

Moto contro autotreno, ferito in maniera non grave il centauro trasportato in ambulanza all'ospedale di Alatri. Il sinistro s'è verificato poco prima delle ore 13 lungo la Via Morolense, una strada interessata da intenso traffico veicolare con mezzi di grandi dimensioni diretti verso la zona industriale. Un grosso automezzo, nell'effettuare manovra per entrare nel piazzale di un opificio, invadeva con la parte posteriore la sede stradale. Il motociclista, nonostante la velocità moderata, non riusciva a fermarsi prima di urtare il camion, e cadeva a terra. Interveniva l'ambulanza d Ares 118, la pattuglia dei carabinieri e quella della Polizia Locale. Le condizioni del giovane non erano gravi, ma si preferiva trasportarlo al pronto soccorso di Alatri per accertamenti.

