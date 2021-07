Effetto "domenica" sui nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria nelle ultime 24 ore. Come accade ormai da mesi, il minor numero di tamponi processato la domenica influisce sui dati del lunedì. Per avere un quadro più chiaro dell'andamento della pandemia in provincia bisognerà attendere domani.

Intanto il bollettino della Asl oggi registra 8 nuovi casi con 327 tamponi campionati, 5 negativizzati e nessun decesso. Un positivo in più ad Alatri, Anagni, Ceccano, Ferentino, Fumone, Patrica, Pontecorvo e Veroli.

Ieri si è chiusa la peggiore settimana da due mesi. Nell'ultimo periodo più 594% di contagi. Ieri 26 e 3 guariti Nel capoluogo altri 5 positivi, 27 da lunedì. Luglio ha già superato il dato di giugno. L'incidenza sale a 26,21 e il tasso al 4%. Vaccini quasi a 445.000.